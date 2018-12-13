مراكز التنمية الأسرية تنظم الاجتماع الأول لإدارة التغيير

الشارقة 24:

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة، الخميس، وبالتعاون مع شرطة دبي، الاجتماع الأول لإدارة التغيير، وحضرته موظفات إدارة مراكز التنمية الأسرية بمختلف أقسامها.

وأكدت سعادة موضي بنت محمد الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، في كلمتها، أن إدارة التنمية الأسرية حرصت منذ البداية على التميز، وسارت بقوة وخطت خطواتها على نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عبر إبراز أدوارها ورؤيتها ورسالتها في الملتقى الأسري السنوي.

وأدار ورشة "إدارة التغيير"، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالقيادة العامة لشرطة دبي، وتناولت الورشة عدة محاور أهمها: ماهية التغيير، وإدارة التغيير، حيث سلط العبيدلي الضوء على عدة جوانب منها: البيئة المساعدة على التغيير، ودور التكنولوجيا في التغيير، ومقاومة التغيير وأساليب التعامل معها.