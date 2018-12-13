العقيد الكي يلتقي ضباط إدارة شرطة المنطقة الشرقية

الشارقة 24:

أكد العقيد علي محمد الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن مسيرة النجاحات التي حققتها وزارة الداخلية وشرطة الشارقة تستوجب من الجميع الاضطلاع بمسؤولياته والعمل الجاد المتواصل، وتتطلب منا جميعاً تضافر الجهود والمثابرة على العمل لمواصلة مسيرة النجاحات الأمنية والاستراتيجية التي حققتها القيادة العامة لشرطة الشارقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده العقيد علي محمد الكي الحمودي، صباح الخميس، بمسرح الإدارة، بحضور المقدم جمعة علي الغاوي نائب مدير الإدارة، ورؤساء المراكز والأقسام، ومدراء الأفرع والضباط الإداريين والمناوبين.

في بداية اللقاء، وجه الحمودي الشكر للجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة الماضية، والتي سوف تتواصل بالعمل المستمر لدفع مسيرة الارتقاء والتطور في الأداء الشرطي.

وأوضح الحمودي أن رسالة الأمن ترتكز على مقومات الحفاظ على حقوق وحريات الناس وصون كرامتهم، وفقاً لما كفله الدستور والقانون والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

وأكد الحمودي أهمية السعي لتطوير وتحديث الأداء الأمني، وإدراك التحديات الأمنية في المرحلة الحالية، وأن نجاح العمل يتطلب التسلح بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والتفاني والعمل بروح الفريق الواحد.