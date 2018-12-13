شرطة الشارقة تُنظم حملة التبرع بالدم

الشارقة 24:

في مبادرة تنم عن روح العطاء والمسؤولية الإنسانية تجاه المجتمع، نظمت القيادة العامة لشرطة لشارقة، ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، حملة للتبرع بالدم بمقر مركز خدمات المرور والترخيص، بالتعاون مع بنك الدم بالشارقة.

بحضور العقيد الدكتور علي بالزود نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، والعاملين بمركز خدمات المرور والترخيص.

تهدف الحملة إلى تقديم الدعم اللازم للمحتاجين إلى نقل الدم، إلى جانب تعزيز أهمية العمل التطوعي، والدور الذي يلعبه في إنقاذ حياة الآخرين، وعكس القيم والرسالة المرجوة من تنظيم تلك المبادرات.

وأكد العقيد الدكتور على بالزود، أهمية التبرع بالدم كعمل وطني وإنساني ومجتمعي، يحقق أهدافاً إنسانية نبيلة، في إنقاذ حياة المرضى، وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي، خاصةً وأن الحملة تأتي متزامنة مع احتفال الدولة بـ "عام زايد"، الذي تستلهم منه نهج العطاء، والذي أرسى دعائمه المغفور بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وشهدت الحملة خلال وجودها في المقر الرئيسي بالمركز، إقبالاً كبيراً من الموظفين، عززه مشاركة العملاء الذين تصادف وجودهم بمبنى الإدارة، قاموا بمشاركة الموظفين في التبرع بالدم تجاوباً منهم مع الحملة وأهدافها، ورغبةً منهم في دعم كل أشكال التواصل مع المجتمع وتقديم الدعم الإنساني في أرقى صوره.