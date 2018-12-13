كهرباء الشارقة تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التميز المؤسسي

الشارقة 24:

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع الجامعة الأميركية، احتفالاً بتخريج الدفعة الأولى من موظفي هيئة كهرباء ومياه الشارقة وعددهم 22 موظفاً من مختلف الإدارات، لاجتيازهم برنامج دبلوم متخصص في التميز المؤسسي، وإعداد القيادات الذي استمر لمدة عام دراسي كامل، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.

يتضمن البرنامج مجموعة من البرامج المكثفة في الممارسات الإدارية المتقدمة ومنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي والابتكار، وذلك بهدف الارتقاء بالمسار الوظيفي، وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة في الإمارة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لإعداد قادة الصف الثاني، وتضمن الفوج الأول.

وتضم الدفعة الأولى التي اجتازت البرنامج عدداً من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المتميزين، الذين خضعوا لبرنامج استمر لمدة عام، تم تصميمه خصيصاً لتطوير المهارات لدى الموظفين، بهدف تجهيزهم لتسلم مناصب قيادية في الهيئة مستقبلاً، حيث يتضمن البرنامج الذي أعدته الجامعة الأميركية الأساليب الحديثة لحل المشاكل، وطرق التفكير في المواقف الحرجة والمهارات القيادية التي تساعد المشاركين في البرنامج على وضع معارفهم التي اكتسبوها في خدمة عملهم في الهيئة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر البشرية وتحسين مهاراتهم القيادية في المستويات الإدارية العليا يعد حجر الزاوية في استراتيجية الهيئة، وسيسهم تعاوننا المبتكر مع الجامعة الأميركية في الشارقة في تحقيق مستقبل مستدام، عبر تجهيز العاملين لشغل مناصب قيادية رفيعة المستوى في الهيئة.

وأكد أن البرنامج المتقدم الذي تم تطويره بالشراكة مع الجامعة الأميركية بالشارقة، وفّر نطاقاً واسعاً جداً من المعرفة حول الأعمال الرئيسية التي تقوم بها الهيئة، كما يزود المتدربين بالمهارات الإدارية الشاملة والكاملة التي يحتاجونها.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية التي تسهم بدورها في دعم مساعي الهيئة لتطوير مجالات عملها المختلفة، مثمناً جهود المنتسبين للبرنامج.

وأشاد الليم بتعاون الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة الدائم مع الهيئة في تنفيذ برامج التأهيل، وتقديم الدعم العلمي والمهني لإكساب الموظفين المهارات اللازمة.

من جانبه، أوضح الدكتور ريتشارد شيب اويستر عميد كلية الهندسة في أميركية الشارقة، أن الفريق الأكاديمي من قسم الهندسة الصناعية بالجامعة الأميركية في الشارقة حرص على تصميم برنامج فريد من نوعه، بالتعاون مع خبراء متخصصين لتقديم إطار مثالي يجمع بين الأكاديمية والتطبيق.

وقدمت الدفعة الأولى من موظفي الهيئة مثالاً مشرفاً في الالتزام والمسؤولية لإنهاء كل المشروعات والالتزامات المطلوبة لاجتياز البرنامج بنجاح.

وفي ختام الحفل، تسلّم الدارسين الذين اجتازوا البرنامج شهادات التخرج من الدكتور ريتشارد شيب اويستر عميد كلية الهندسة في أميركية الشارقة.