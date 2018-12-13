سلطان القاسمي يفتتح "فندق البيت" في قلب الشارقة

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ظهر الخميس، "فندق البيت"، في منطقة قلب الشارقة.

وتجول سموه في مرافق الفندق الذي يتكون من 53 غرفة وجناح فاخر، كما تفقد سموه المرافق الخدمية والترفيهية التي يتميز بها الفندق الذي يحمل الطابع التراثي الإماراتي الأصيل.

وقد عرج صاحب السمو حاكم الشارقة على عدد من الأجنحة الفخمة والغرف التي تتيح لنزلائها تجربة فريدة من نوعها، وسط أثاث عصري بطابع تقليدي.

ويضم الفندق إلى جانب ذلك مكتبة، ومتحف، ومقهى، ومطعم، وعدد من المحلات لبيع المجوهرات والحلويات والهدايا التذكارية، ومركز للعناية بالصحة والجمال للرجال والنساء، ونادٍ رياضي ومسبح، ومجموعة متنوعة أخرى من المرافق ووسائل الراحة والترفيه يمكن للضيوف الاستمتاع بها، وتمكنهم من تجربة ومعايشة النسيج الثقافي والاجتماعي لمجتمع دولة الإمارات.

يعد الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم، وسيشكل إضافة جديدة لمفهوم الضيافة في الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، وسيعزز من مكانة الشارقة على الخارطة السياحية العالمية، بما يقدمه من خدمات مميزة وتجربة فريدة لا مثيل لها في المنطقة.

كما تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، بعد انتهاء الجولة، بتناول طعام الغداء على المأدبة التي أقيمت بهذه المناسبة.

حضر افتتاح فندق البيت إلى جانب سموه، كل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الإعلامي، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة مروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".