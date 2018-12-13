تعاون بين "شبكة الشارقة" و"شؤون الضواحي" للتوعية بحقوق الطفل

الشارقة 24:

وقعت شبكة الشارقة لحماية الطفولة، مذكرة تفاهم، مع دائرة شؤون الضواحي والقرى، في مقر ضاحية مغيدر، الأربعاء، بهدف الاستمرار في نهج رفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وضمان حمايته وأمنه، والتواصل والتفاعل مع الجهات والهيئات والمؤسسات التي تعنى بعالم الطفولة، وتحقيقاً لرؤية الدولة عموماً، وإمارة الشارقة خصوصاً، في تعزيز أطر التعاون بين المؤسسات العاملة في مجال الطفولة، وضمن أهدافها الموضوعة في تفعيل التفاعل المؤسسي مع مختلف الدوائر المعنية بالطفل، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال رعاية الأطفال، وتنظيم الأنشطة والفعاليات الخاصة بهذا المجال.

وقع على المذكرة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة شيخة بالهول رئيس مجلس الأمناء لشبكة الشارقة لحماية الطفولة.

ركزت المذكرة على أهمية وضرورة التعاون والتنسيق والعمل المشترك فيما يتعلق بمختلف قضايا وشؤون الطفل، وحمايته من مختلف أشكال العنف والأذى، متضمنةً التركيز على أهمية وكيفية العمل على تحقيق مصلحة الأسرة والطفل والمجتمع المحلي، وتعزيز الحس التطوعي، وإبراز المشاركة المجتمعية لخلق بيئة مميزة للطفل، بما يعود بالنفع على الأطفال في شتى المجالات.

وأعرب الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، عن سعادة الدائرة في أن تكون شريكاً لشبكة الشارقة لحماية الطفولة، التي أخذت على عاتقها العمل على الارتقاء بأداء العاملين في عالم الطفولة وحمايتها، في ظل سعيها إلى أن تكون الشبكة الأولى عربياً في حماية الطفولة، نهايات العام المقبل، وهذا هدف نبيل وعظيم، وسوف نبذل كل جهدنا لنكون معها في كل خططها وأهدافها وبرامجها وأنشطتها، فالشبكة بالنسبة لنا شريك استراتيجي.

ومن جانبها، ذكرت سعادة شيخة بالهول رئيس مجلس الأمناء لشبكة الشارقة لحماية الطفولة، أن الاتفاقية جاءت للتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك، وتعزيز التعاون في مجال رعاية الأطفال، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مختلف الاختصاصات، وإبراز فعاليات الطرفين في شتى المجالات التي تخص الطفل، وتدريب الموظفين المتخصصين في مجال الطفولة، وتبادل أفضل الممارسات في مجال حماية الطفل بالإمارة.

وأشارت بالهول رئيس مجلس الأمناء لشبكة الشارقة لحماية الطفولة إلى أن الشبكة تحرص على توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع مختلف المؤسسات التي تعنى بحماية الطفولة، تحقيقاً لأهداف الشبكة في تعزيز أطر التعاون مع المهتمين، وفقاً لأجندتها المتعلقة بتفعيل دور المؤسسات في قطاع الطفل بإمارة الشارقة، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتقديم الاستشارات الخاصة بحقوق الأطفال، وتطوير آليات رصد وتوثيق العنف والإساءة ضد الأطفال في إمارة الشارقة.

وأضافت، أن الشبكة تسعى باستمرار إلى تعزيز الجهود المشتركة مع المعنين والمهتمين بمجال الطفولة، لافتةً إلى أن الشبكة ستعمل من خلال الاتفاقية والتعاون مع دائرة شؤون القرى والضواحي على فتح آفاق جديدة، من خلال إطلاق مبادرات مميزة تصب في مصلحة خدمة المجتمع والطفل في الشارقة.

ولفتت إلى أهمية ومكانة مذكرات التفاهم والاتفاقيات ودورها في ترسيخ مكانة الشبكة في الإمارة، وجعلها الشبكة الأولى المعنية بتدريب العاملين في مجال الطفولة بالشارقة، وعلى مستوى الوطن العربي، في ظل سعيها إلى تقديم كافة أشكال الدعم للطفل بالشارقة والدولة، بما يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية الى تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعزز من حماية الطفل.