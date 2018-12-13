سلطان القاسمي يزور معرض "ألوان الحروف" في متحف الشارقة للخط

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الخميس، معرض "ألوان الحروف" للخطاط تاج السر حسن، وذلك في متحف الشارقة للخط، الذي يقام بتنظيم من هيئة الشارقة للمتاحف.

وتجول سموه في أرجاء المتحف، مقر إقامة المعرض، متفقداً إبداعات الفنان تاج السر حسن، التي ضمت 67 عملاً فنياً مميزاً يمزج الأسلوب التقليدي بالتصميم الحديث في مجال فن الخط العربي.

وقد استلهم الفنان الأعمال التي ضمنها معرض "ألوان الحروف" من إمارة الشارقة التي يقيم فيها منذ عام 1988، حيث يعبر من خلال هذه الأعمال عن تأثير الشارقة على أسلوبه الفني، وكيف ألهمته لإبداع الأعمال الفنية المفعمة بالتفرد والجمال.

ويعتبر معرض "ألوان الحروف" أحدث إضافة إلى جدول الفعاليات السنوية التي يستضيفها متحف الشارقة للخط، ويهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة.

ويتيح المعرض فرصة ثمينة للمهتمين باكتشاف فن الخط العربي، من خلال مجموعة رائعة من الإبداعات الفنية لواحد من أبرز فناني الخط العربي المعاصرين.

وقد رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته للمعرض، كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف.