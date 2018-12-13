"اجتماعية الشارقة" تطلق مهرجان الحمرية السادس للطفل الأحد

الشارقة 24:

تستعد دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لإطلاق فعاليات مهرجان الحمرية السادس للطفل، يوم الأحد المقبل، والذي يتضمن ألعاباً ترفيهية، وورشاً تعليمية، وحرفاً يدوية، إلى جانب عروض الأسر المنتجة، وجوائز ومجموعة من المسابقات والفقرات التراثية والرقصات الشعبية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 27 ديسمبر الجاري، في قرية التراث الجديدة، بالحمرية في إمارة الشارقة.

ويضم المهرجان، العديد من الأجنحة، والتي يبلغ عددها نحو 40 جناحاً للأسر المنتجة، ومنتجات نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، بالإضافة إلى مجموعة من الجهات والمدارس والمؤسسات المحلية والحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد الجهات الداعمة 13 جهة، إلى جانب مشاركة مستشفى الزهراء، ومصح إيمارسبا، وعالم بيت المرح.

ويعرض المهرجان، منتجات متنوعة من الصناعات اليدوية والإكسسوارات والعطور والبخور، والأكلات الشعبية، والحيوانات من طيور وأرانب، إلى جانب منتجات النزلاء، والملابس التراثية، ومشاريع طلبة المدارس.

وأكدت مريم ماجد الشامسي مدير فرع الدائرة بالحمرية والمسؤولة عن المبادرة، أن المهرجان يهدف إلى تعزيز الجانب المجتمعي لدى الأطفال، واستغلال أوقات فراغهم خلال العطلة المدرسية بما هو مفيد، وإشراكهم في تقديم برامج تطوعية، وبما يغرس حب العمل لديهم.

وأضافت الشامسي، أن المهرجان يسهم في تعزيز دمج الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية بالمجتمع، من خلال إشراكهم في هذه المناسبات والفعاليات المجتمعية، علاوة على أنه يعزز دور المؤسسات الحكومية والخاصة، في مجال المسؤولية المجتمعية.

ودعت مدير فرع الدائرة بالحمرية، كافة أفراد المجتمع، إلى زيارة المهرجان، للاستمتاع بشتى العروض والورش والفعاليات، التي تستهدف الأطفال وأولياء أمورهم، والتي تتمثل في تعليم الفنون ومهارات الرسم، ضمن مرسم الفنون، إلى جانب برامج ومحاضرات وورش توعوية، حول حماية الأطفال، من أية إساءة محتملة.

ولفتت الشامسي، إلى أن المهرجان يتضمن أيضاً، برنامجاً ترفيهياً يتمثل بالمسابقات والألعاب، والفقرات الترفيهية، والورش اليدوية، والسحوبات والهدايا، بإشراك شخصيات كرتونية جاذبة، كشخصية "سالم وسلامة"، وشخصية "جربوع"، بالإضافة إلى البرامج التطوعية، والرياضية، وعرض مشاريع طلبة المدارس، ومعرض الأسر المنتجة، من الصناعات اليدوية والإكسسوارات والعطور والبخور، والأكلات الشعبية.

وأوضحت مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية، أن المهرجان يستمر على مدى 11 يوماً، ويتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج، التي تعنى بالجوانب الثقافية والاجتماعية والتوعوية والترفيهية والصحية للأطفال من مختلف الفئات العمرية، والأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، والمتطوعين الذي يشاركون في تنظيمه، والأسر المنتجة التابعة لمركز إنتاج بالدائرة.

وأكدت الشامسي، أنه نظراً لدور المؤسسات الحكومية أو الخاصة الفاعل في المجتمع، فإن الدائرة ارتأت إشراك تلك المؤسسات، لإنجاح هذه المبادرة، من خلال عرض خدماتها، أو إشراكها في الدعم اللوجستي للمهرجان، أو في توفير الدعم المادي كالهدايا والخدمات، تشجيعاً لها على لعب دورها الاجتماعي، وتحقيق تكامل الأدوار، بين جميع الجهات.