مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يوعي بأسس الأسرة المثالية

الشارقة 24:

استضاف مجلس ضاحية الزبارة بمدينة خورفكان، ندوة بعنوان "الأسرة المثالية"، وذلك في إطار برامج القوافل الوعظية، للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بحضور خلفان صالح النقبي نائب رئيس المجلس، وعدد من أعضائه وكوادره، ولفيف من الأهالي.

وسلطت الندوة الضوء، على كيفية تأسيس أسرة صحيحة، من خلال الزواج السليم، المبني على أسس الانتقاء للعناصر الصالحة، وتربية الأبناء على القيم النبيلة والأخلاق الحميدة .

وأكد المحاضران عبد الرحمن الشامسي، وعمر شاكر، أن الشريعة الإسلامية منحت الأسرة قوامها، وأسباب سعادتها، من خلال أسس بنائها، وضمان استقرارها، ونجاح دورها في المجتمع، وأشارا إلى أن القيادة الرشيدة في الإمارات، لم تدخر جهداً، في تقديم الدعم للأسرة والاهتمام بها.

وناقش الواعظان مع الحضور، الجوانب التي تضمن الحفاظ على تماسك الأسرة الإماراتية، من خلال رعاية أفرادها، وتنشئتهم على القيم الوطنية والدينية والإنسانية النبيلة والأخلاق الحميدة.

وكان نائب رئيس مجلس الضاحية، قد رحب في بداية الندوة، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأشاد بما تقدمه من محاضرات قيمة لخدمة المجتمع، مؤكداً أهمية تلاقي جهود المجلس مع الهيئة، في تحقيق الترابط الأسري، والحفاظ على التماسك المجتمعي.