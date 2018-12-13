"التنمية الأسرية" بالشارقة تُكرّم 40 جهة حكومية

الشارقة 24 – وام:





حضر الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، الحفل السنوي لمراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة الذي أقامته في المجلس الاستشاري، لتكريم شركائها الاستراتيجيين.

وأكدت سعادة موضي بنت محمد الشامسي رئيسة إدارة مراكز التنمية، أن الشركاء الاستراتيجيين والمتعاونين، يمثلون قوة دفع إيجابية في مسيرتنا الناجحة، التي أخذت على عاتقها العمل الاجتماعي والإنساني وخدمة الأسرة، من خلال تحقيق رؤيتها، التي تتمثل في بناء أسري متماسك ومستقر، بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وكرّمت الإدارة، خلال الحفل، 40 جهة حكومية، تقديراً لجهودها ودعمها المستمر في التعاون والتواصل مع إدارة مراكز التنمية الأسرية، لإيصال رسالتها التي تهدف لبناء الأسرة، ورفعة المجتمع.