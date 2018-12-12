سعيد بن صقر يشهد حفل تكريم المشاركين باحتفالات خورفكان باليوم الوطني

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

برعاية وحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، أقيم الأربعاء، بمسرح جامعة الشارقة فرع خورفكان، الحفل الختامي لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 في مدينة خورفكان؛ والذي نظمه المجلس البلدي لمدينة خورفكان، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبلدية خورفكان، ودائرة الثقافة بخورفكان.

حضر الحفل سعادة الدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، والمهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان، وأشواق يوسف النقبي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالمنطقة الشرقية، ورؤساء وأعضاء اللجان العاملة في الحفل، وممثلي الجهات الراعية وممثلي وسائل الاعلام.

وألقى سعادة الدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي بمدينة خورفكان، كلمة جدد فيها الانتماء للوطن والولاء للقيادة الحكيمة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وتوجه النقبي بخالص الشكر والامتنان إلى اللجان والأفراد والمؤسسات الداعمة والراعية والعاملة، التي كان لها الفضل في نجاح الاحتفالات التي شهدت حضوراً جماهيرياً رائعاً، من أبناء مدينة خورفكان، والمناطق المجاورة.

وتم عرض فيديو مرئي، عن الاحتفالات التي نظمت بمناسبة اليوم الوطني في مدينة خورفكان.

بعدها قام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، والدكتور راشد النقبي والمهندسة فوزية القاضي، بتكريم ممثلي المؤسسات الحكومية والدوائر المحلية والرعاة، ورؤساء وأعضاء اللجان العاملة، وممثلي وسائل الإعلام بدروع تكريمية، ومجسمات فنية وشهادات تقدير.

وأشاد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، بالنجاح الرائع الذي حققته المنطقة الشرقية عامة، وخورفكان خاصة، باحتفالات اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي حققت إنجازات بلغت حد الإعجاز، وحظيت بتقدير عالمي منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وثمن القاسمي الجهود التي قامت بها كافة المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، في تنظيم احتفالات خورفكان بهذه المناسبة الغالية.