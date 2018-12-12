العميد بيات يترأس اجتماع "إدارات العمليات الشرطية" بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

عقدت الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة الشارقة، بقاعة العميد حميد سيف، بمقر القيادة، اجتماعها التاسع، برئاسة العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، بحضور مدراء الإدارات المعنية.

بهدف الاطلاع على أبرز المؤشرات والوقوف على ما تم تحقيقه من توصيات سابقة، ضمن خطط العمل الموضوعة مسبقاً، وبيان النتائج المتحصلة من توصيات الاجتماعات السابقة، ومناقشة الخطط الموضوعة لما تبقى من العام 2018.

جاءت النتائج إيجابية في معظم مؤشراتها، كما تناول الاجتماع مشاركة الإدارة في جائزة المدير العام، وعدداً من الموضوعات الأمنية والشرطية بصورة عامة.

تم خلال الاجتماع مناقشة خطط العمل والمبادرات لما تبقى من العام الجاري، وطرح مجموعة من التوصيات للارتقاء بالأداء، والعمل على تحقيق أفضل النتائج التي تصب في خانة تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع، تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات، من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.