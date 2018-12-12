تعاون بين الشرطة و"شبكة الشارقة" لترسيخ حقوق الطفل

الشارقة 24:

وقعت القيادة العامة لشرطة الشارقة وشبكة الشارقة لحماية الطفل، اتفاقية، لحماية حقوق الأطفال، والمساعدة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، والسعي لترسيخ حقوق الطفل كمبادئ ثابتة، وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتعامل مع الأطفال، بما ينعكس إيجاباً على هذه الفئة المهمة في المجتمع، والتي تمثل المستقبل لعماد التنمية والتطور في الوطن.

وقع المذكرة عن شرطة الشارقة، سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعن شبكة الشارقة لحماية الطفل، سعادة شيخة بالهول رئيس مجلس أمناء الشبكة، وذلك بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة، بحضور عدد من كبار الضباط بشرطة الشارقة.

وأشاد اللواء الشامسي، بالشراكة الاستراتيجية مع شبكة الشارقة لحماية الطفل، وترحيب شرطة الشارقة بدعم كافة برامجها التي تُعنى بحقوق الطفل، والتي تعمل على تحصين النشء من أي أخطار تهدد مستقبلهم، مشيراً إلى أهمية المشاركة في مختلف البرامج واللقاءات المنظمة التي تخدم حمايته وضمان حقوقه.

ونوه اللواء الشامسي إلى أن شرطة الشارقة تعمل دائماً على تنفيذ قرارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة فيما يتعلق بحماية الأطفال.

كما أكد على تسخير شرطة الشارقة لكل امكانياتها لدعم كيان الأطفال، بالإضافة إلى نشرها للجوانب الوقائية التي تعزز من فرص حمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها، وذلك من خلال التوعية والتثقيف بحقوقهم في المجتمع، إضافةً إلى الدور المميز الذي تقدمه للأطفال، بتدريبهم وإشراكهم في العديد من البرامج التعليمية المتعددة.

ومن جانبها، ثمنت سعادة شيخة بالهول الجهود المخلصة للقيادة العامة لشرطة الشارقة في دعم قضايا الأطفال وحمايتهم، والاهتمام بالجانب الإنساني بشكل عام، متمنيةً أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها المرجوة.