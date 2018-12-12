185 مركبة جديدة تنضم لأسطول النقليات في بلدية الشارقة

الشارقة 24:

واصلت بلدية مدينة الشارقة، التوسع في المشاريع المختلفة، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للإمارة والجمهور، حيث دشنت البلدية الأربعاء 185 مركبة خفيفة وثقيلة، تابعة لإدارة النقليات، لتضاف إلى أسطول المركبات، بما يلبي جميع الاحتياجات والتطلعات.

حضر حفل التدشين الذي أقيم في مبنى إدارة النقليات كل من، سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ومساعدوه، وعلي مصبح الطنيجي مدير بلدية الذيد، والعميد علي رحمة العويس مدير إدارة الخدمات العامة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومدراء الإدارات في البلدية، ولفيف من الموظفين والحضور.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، أن البلدية تولي أهمية كبيرة وتعمل بجد واجتهاد، لتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم أرقى الخدمات وتطوير العمل الميداني بما يواكب الطفرة النوعية التي تشهدها إمارة الشارقة في جميع المجالات، ولذا عملت على دعم أسطول نقلياتها بمركبات جديدة، تلبي حاجة العمل وتزيد من حجم الإنجاز وتواكب التطور المتسارع في مجال النقليات.

وأضاف أن تدشين 185 مركبة تضاف إلى المركبات الموجودة حالياً، تم لممارسة مختلف الأعمال بالعديد من المجالات ذات الاختصاص لدى البلدية، وهو ما يحقق إنجاز المهام خلال وقت قياسي، ويدعم رضا المتعاملين حول الخدمات التي تقدم لهم.

من جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي، مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين، أن الأسطول الجديد من النقليات يعتبر إنجازاً آخر للإدارة وللبلدية، قبل أن يطوي العام 2018 صفحاته، فقد حرصت الإدارة خلال هذا العام، على تقديم أرقى الخدمات وتلبية جميع متطلبات العمل بكفاءة عالية، تعزز من مسيرة التميز للبلدية.

وأوضح المهندس حميد البنا مدير إدارة النقليات في بلدية مدينة الشارقة، أن هذه المركبات تعتبر إضافة جديدة تعزز من سير العمل، حيث بلغ العدد الكلي للمركبات في الإدارة 1997 مركبة، تنوعت ما بين خفيفة وثقيلة، وتحرص الإدارة بهذا الصدد على تدريب موظفيها وتزويدهم بالخبرة اللازمة في كيفية التعامل معها واستخدامها وإصلاحها، فضلاً عن توفير كادر مؤهل ومدرب جيداً من الموظفين، للتعامل مع هذه المركبات ذات المواصفات والمقاييس العالمية، والتي تتميز بجودتها وكفاءتها، كما أثنى البنا على الشركات المزودة لهذه المركبات، ودورها في تحقيق شراكة استراتيجية مهمة مع البلدية.