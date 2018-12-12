كهرباء الشارقة تتعاون مع الجهات الحكومية للتوعية بالتوصيلات العشوائية

الشارقة 24:

عقدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، بهدف تفعيل التعاون والتنسيق الكامل لمواجهة التوصيلات العشوائية في المساكن.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق لتشكيل لجنة مشتركة لمواجهة هذه الظواهر، واتخاذ كافة الإجراءات من جانب كل جهة في مجال اختصاصاتها، والتركيز على حملات توعية السكان بأخطار تلك التوصيلات، وما ينتج عنها من آثار سيئة.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التعاون مع كافة الجهات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة سكان إمارة الشارقة، وحرص سموه على تطوير الخدمات.

وناشد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة جميع سكان إمارة الشارقة بضرورة إخطار الهيئة بأية إضافات قبل تنفيذها، وتجنب التوصيلات الكهربائية العشوائية التي تمثل خطورة كبيرة على السكان لافتقادها عناصر الأمان والسلامة في التوصيلات، خاصةً ونحن في موسم الأمطار، نظراً لما تمثله هذه التوصيلات من أخطار كارثية في حال هطول الأمطار على الأسلاك والتوصيلات المكشوفة، وكذلك عدم حفر آبار داخل المساكن بدون تصريح وموافقة الهيئة، مما يعرض السكان للخطر.

وأشار حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء، أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة مستمرة في الحملات التوعوية والتفتيشية التي لا تهدف إلى تحرير مخالفات وتحصيل غرامات من السكان، ولكن الهدف الحقيقي منها هو حمايتهم ونشر التوعية وتبصير القاطنين وإعطائهم الفترة الزمنية الكافية لتصحيح أوضاعهم لتفادي أية أخطار أو حدوث حرائق وأضرار كارثية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.