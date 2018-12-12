"بلدي الشارقة" يُناقش احتياجات "جمعية الصيادين"

الشارقة 24:

عقد المجلس البلدي لمدينة الشارقة اجتماعه الثالث من الفصل السنوي الـ 14، برئاسة سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس، وحضور سعادة الدكتور علي محمد بن درويش نائب رئيس المجلس، وسعادة أعضاء المجلس، إلى جانب حضور سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة.

ناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بالشأن البلدي، منها الطلبات الواردة من جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، بشأن إنشاء محطة وقود لقوارب الصيادين في منطقة الخان، وإنشاء مواقف لقوارب الصيادين في خور الخان مع سكن للبحارة، حيث أوصى المجلس بالتنسيق مع كل من دائرة التخطيط والمساحة ودائرة الأشغال العامة في هذه الاحتياجات، وإمكانية تنفيذها.

كما اطلع المجلس على مقترح بشأن تنظيم سوق المنتجات الكهربائية في المنطقة الصناعية السادسة، بحيث يتم تطوير الشوارع الداخلية في السوق، مع توفير المواقف وإزالة التجمعات العشوائية، حيث أوصى المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة لوضع تصور شامل حول تطوير السوق بكافة مرافقه، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية في مرحلة التنفيذ.

واطلع المجلس على عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالشأن التنظيمي لعمل المجلس.