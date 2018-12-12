"أصدقاء مرضى التهاب المفاصل" تُكرّم متطوعيها

الشارقة 24:

كرّمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، المتطوعين والمساندين لبرامجها وفعالياتها المختلفة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام.

وجاء تنظيم حفل التكريم، تحت شعار "بكم نفتخر"، إيماناً من جمعية أصدقاء التهاب المفاصل بأهمية العمل التطوعي للمساهمة في نهضة المجتمع، وتقديراً لجهود أعضائها ومتطوعيها المتميزة، وعرفاناً لهم لما يبذلونه لتحقيق أهداف الجمعية وبلا مقابل.

حضر حفل التكريم الذي أقامته الجمعية، الإثنين، في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وإيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، وسعادة وحيدة عبد العزيز رئيس جمعية أصدقاء التهاب المفاصل، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة وشخصيات اجتماعية.

وألقى سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بصفته ضيف الشرف، كلمة في مستهل الحفل، هنأ فيها القيادة الرشيدة للدولة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل لكافة الجهات والجهود التطوعية التي تصب في خير الإنسان والمجتمع.

كما هنأ الشامسي المتطوعين وأعضاء الجمعية المكرّمين، معرباً عن شكره لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة على تنظيم هذا الحدث، وإتاحة فرص التطوع لشريحة واسعة من أبناء وبنات الإمارات لتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية لإخوانهم في دولة "زايد الخير" وشتى بقاع العالم.

من جانبها، ذكرت سعادة وحيدة عبد العزيز رئيسة جمعية أصدقاء التهاب المفاصل، أن اليوم العالمي للتطوع يحل في كل عام وهو يحمل في ثناياه الكثير من الدلالات التي تثبت يوماً بعد آخر مكانة دولة الإمارات المميزة ودورها الرائد في ترسيخ قيمتَي العطاء والتطوع كنهج إنساني مؤثر، بالنظر إلى أهمية ترسيخ ثقافة التطوع في نفوس الأفراد والمؤسسات والمجتمعات.

وأضافت رئيسة جمعية أصدقاء التهاب المفاصل، أن الجمعية حرصت على شكر المتطوعين الذين تركوا أثراً طيباً وبصمة مشرقة، وجسّدوا أروع معاني التآزر والتعاون وروح البذل والعطاء، امتثالاً لدينهم الحنيف، ومن أجل أن تظل إمارة الشارقة منارة للعمل الإنساني ولقيم التعاضد وخدمة المجتمع في شتى مجالات البذل والعطاء، وتعميقاً لروح المواطنة الصالحة وتعزيزاً للانتماء لتراب هذا الوطن العزيز، لتظل راية "إمارات الخير" و"شارقة العطاء" خفاقة عالية.

وأعربت سعادتها عن أسمى آيات الشكر لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تقديراً لدعمها اللامحدود للجمعيات الداعمة للصحة، وتوجيهاتها السديدة التي أسهمت في تمكين الجمعيات الصحية من مواصلة مسيرتها وغرس وترسيخ قيم الخير والعطاء في نفوس أبناء الشارقة وأجيالها المقبلة، من أجل حفظ كرامة الإنسان وتنمية المجتمع وإعلاء شأن الوطن والنهوض بمكانته.

وفي ختام الحفل، عرضت الجمعية فيديو عن إنجازات المتطوعين.

ثم كرّم سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، إلى جانب إيمان راشد سيف، وسعادة وحيدة عبد العزيز، أعضاء الجمعية ومتطوعيها، وهم الدكتورة تغريد زهدي محمد، والإعلامي جاسم عبيد الزعابي، وعبد اللطيف مصطفى القاضي، وسعادة المهندس فتحي جبر عفانة، والدكتور أيمن المصري، والدكتور نجلاء درويش، ومروان جمعة المشغوني، والعقيد متقاعد فرج إسماعيل مبارك، ونادية عبد العزيز الهرمودي، وأمل إبراهيم الناخي، والدكتور علي ناصر الحرازي، والدكتور أسامة كامل اللالا، وعبد الحميد محمد أبو نصر، وأسماء حميد سلطان، وشيخة جمعة المسماري.