انطلاق مهرجان "ضواحي 7" في حديقة الرمثاء بالشارقة الخميس

الشارقة 24:

تستعد دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، مساء غد الخميس، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، افتتاح فعاليات مهرجان ضواحي 7، وذلك بحديقة الرمثاء في مدينة الشارقة، بحضور سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعدد كبير من المدعوين وكبار الشخصيات والإعلاميين والأهالي.

على أن يفتتح المهرجان في المنطقة الوسطى، الجمعة المقبل، في حديقة البطائح بمنطقة البطائح، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الضواحي.

وأكد سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، أن مهرجان ضواحي 7، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، بالتعاون مع 28 جهة، سيشكل مناسبة لالتقاء الأهالي والأسر بعد انتهاء الامتحانات المدرسية، وسيتم تقديم مختلف الفعاليات والمفاجآت من خلال مجموعة من البرامج والمسابقات والأنشطة الثقافية والتراثية التي ستنظم.

ولفت السويدي إلى أهمية هذا المهرجان في تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري، لذا بادرت دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة إلى تنظيم فعالية تحت مسمى "مهرجان ضواحي"، لإضفاء جو احتفالي ترفيهي، يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط الأسري بين أفراد المجتمع لاسيما خلال إجازة وعطلة المدارس.