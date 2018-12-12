جمعية الشارقة الخيرية تطلق مخيماً طبياً في بنغلادش

الشارقة 24:

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية، مخيماً طبياً في بنغلادش، شمل فحوصات لـ 1300 مريض من الفئات المختلفة، وشارك فيه طاقم طبي مكون من 22 طبيباً ومساعداً وصيدلانياً، وذلك ضمن مبادرات الجمعية، في اليوم الوطني الـ47، والتي تواصلت منذ بداية الاحتفالات الوطنية.

وأكد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية، أن الفحوصات الطبية شملت أكثر من 1300 مريض، في مختلف التخصصات الطبية، ولفت إلى أن منطقة سريبور غازيبور ببنغلادش، شهدت انطلاق المخيم، الذي يأتي ضمن المبادرات الخارجية، بمناسبة احتفالات الجمعية باليوم الوطني الـ47 للدولة، ليكون عوناً وسنداً للمرضى المحتاجين.

وأوضح الزري، أن المخيم تم تنفيذه من خلال مكتب الجمعية في بنغلادش، وبتنسيق مع سفارة الدولة في العاصمة دكا، بحضور سفير الإمارات في بنغلادش سعادة ساعد محمد المهيري.

وأضاف مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية، أن الإمارات أصبحت من الدول البارزة، في المجالات الإنسانية، والعمل الخيري، وأكد أن الجمعية تسعى لتلبية طلبات الدول المختلفة، وتقديم الدعم والتوعية لها في مختلف المجالات الصحية، في هذه المجتمعات.

وشكر المستفيدون، الجمعية على دورها الرائد، وتقدموا بموفور الشكر لدولة الإمارات ومؤسسيها وقيادتها الرشيدة، على هذه المبادرة، فضلاً عن شكرهم للمتبرعين والداعمين للمخيم، مشيدين بالخدمات الطبية التي قدمها الفريق الطبي، وحسن تعاونهم مع المرضى.

وتحرص جمعية الشارقة الخيرية، على تقديم حزمة متنوعة من المبادرات الداخلية والخارجية، تتعلق بمشاريع صحية واجتماعية ودعم الأسر المنتجة، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية على الأسر المستحقة والمحتاجة، وفق نهج وخطط واضحة في سبيل كفالة المحتاجين.