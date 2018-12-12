"المنال" الإلكترونية توعي بقضايا ذوي الإعاقة

الشارقة 24:

أصدرت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، العدد 334 لشهر ديسمبر 2018، من مجلة المنال الشهرية الإلكترونية.

وترأس الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة، تحرير المجلة، التي تعنى بتوعية الأسرة العربية، وتزويدها بالمعلومات والمعارف النظرية والتطبيقية، وبرامج التدريب والتوعية الصحية والوقائية، وتسلط الضوء على قضايا المرأة والطفل، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وأولياء أمورهم، والقوانين المتعلقة بهم.

في بحوث المنال ودراساتها لهذا العدد، نقرأ عن الممارسات المبنية على الأدلة في إدارة التحديات السلوكية لدى الطلاب ذوي الإعاقة، وأثر الدراما العلاجية على التفاعل الاجتماعي، والتحصيل التربوي للطلاب من ذوي الإعاقة "اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية، وفاعلية التعليم المنظم لبرنامج تیتش في تحسين مهارات الحياة اليومية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب مادة عن العلاج بالدولفين.

وفي باب التقنيات المساندة، نطالع تقريراً عن تقنيات حديثة لإجراء مكالمات فيديو باستخدام لغة الإشارة.

وفي باب الثقافة والأدب، نقرأ عن تجربة الفنان رؤوف الكراي مع الكتاب المرسوم الموجه للطفل فاقد البصر، كما نلقي نظرة على كتب الأطفال والإعاقة.

وضم العدد الجديد، تقريراً للدكتور طه طلعت الذي انتقل إلى رحمة الله، ومادة عن التفكير النقدي، ومقابلة مع مديرة روضة ومدرسة الأمل للصم عفاف الهريدي، وموضوعاً عن فرع المدينة في كلباء، ومادة عن ورشة الموزاييك في الخدمات الإنسانية ودورها في التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

وفي باب الفعاليات، نقرأ عن إهداء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، "إكليل الشارقة" إلى قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، تكريماً لعطائها الإنساني اللامحدود.

كما نقرأ في الفعاليات، عن افتتاح مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مزرعة الزاهية الذكية الأولى من نوعها في المنطقة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المدينة وشركة الاتصالات الكورية، وفوز مركز التدخل المبكر بجائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة، إلى جانب موضوعات عن مشروع التنقيب بين الشارقة للتوحد والشارقة للآثار، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وفي باب القضايا المجتمعية، نقرأ عن الحق في التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والتحدث مع الطفل عن إعاقته.

وضمن باب وجهة نظر، نقرأ بقلم الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، عن شعار مخيم الأمل الـ29 بالشارقة، ومادة أخرى عن لغة الإشارة كحق للأشخاص الصم، والتعليم الفردي، والعودة إلى المدرسة، والتحدث مع الأطفال حول الإعاقات.