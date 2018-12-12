أشغال الشارقة تنجز مجلس ضاحية حياوة بـ 6 ملايين درهم

الشارقة 24:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، الأعمال الإنشائية النهائية لمبنى مجلس ضاحية حياوة، بتكلفة 6 ملايين درهم؛ وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يخدم هذا المشروع المواطنين، ويعزز مستوى الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون الضواحي والقرى، في تلبية حاجات السكان، كمراكز تحقق التواصل بين أفراد المجتمع والمسؤولين.

واعتبر سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن بناء مجالس الضواحي بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى، يجسد ترجمة لسياسة حكومة الشارقة، ويقع ضمن الخطة التنموية للدائرة، الساعية للتطوير دائماً، للوصول إلى أرقى المستويات في مختلف أوجه الحياة، ويتم إنشاء هذه المجالس بطرز عمرانية إسلامية وعصرية، ويتم توزيع مرافقها بشكل يلبي عدة احتياجات، وتتناسب مع مهامها والخدمات التي تعمل على تقديمها.

وأكد المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة، أن مجلس ضاحية حياوة، يقع بجوار حديقة حياوة في مدينة خورفكان، ويخدم أهالي منطقة حياوة، ويمتد على مساحة 3600 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبنى 1037 متراً مربعاً، كما تم إنشاء أسوار ديكورية للمجلس، على طول 256 متراً، وإنشاء مواقف للسيارات مع الملحق الخدمي، وغرفة الحارس، وغرف الخدمات.

وأضاف أن الدائرة انتهت مؤخراً من إنشاء مبنى مجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة، ومجلس ضاحية الزبارة في خورفكان، ويجري العمل على مبنى مجلس ضاحيتي السيوح والحمرية.

وختم أنه في كلباء، يتم إنشاء 3 مجالس ضواحي، منها مجلس ضاحية حي البطين، ومجلس ضاحية الطريف، ومجلس ضاحية خور كلباء، أما في خورفكان، فتقوم الدائرة بإنشاء مجلس اللؤلؤية.