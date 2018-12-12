الباروت يبحث تعزيز التعاون المشترك مع البرلمان العربي

الشارقة 24:

بحث سعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، ومشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين أعمال البرلمانين، بما يخدم الوطن العربي، ويعزز من دور الأطفال العرب في مناقشة قضاياهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الباروت بالقاهرة، مع رئيس البرلمان العربي بمقر إقامته، وشهد بحث مختلف الجهود التنسيقية المشتركة، تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وهنأ الباروت السلمي بفوزه برئاسة البرلمان العربي لسنتين مقبلتين، مشيداً بدوره وما قدمه من جهود في خدمة قضايا الوطن العربي، ونجاح الدور الكبير للبرلمان العربي، وما بذله لتدعيم الصف العربي ومناقشة قضايا شعوبه.

وأطلع الباروت، السلمي، على مختلف خطوات تأسيس البرلمان العربي للطفل، وتكامل الخطى وتسارعها، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في افتتاح مقر البرلمان، وإنجاز جميع الخطوات اللازمة لتأسيسه، إلى جانب دعوة جميع الدول العربية من خلال مندوبياتها في الجامعة العربية، لترشيح النواب الأطفال وفق النظام الأساسي للبرلمان.