هيثم القاسمي يفتتح جامع العدل في شارع الكورنيش بكلباء

الشارقة 24:

افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، "جامع العدل"، بشارع الكورنيش بمدينة كلباء، بحضور عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة ومسؤولي الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، ويستوعب المسجد 770 مصلياً.

ويتميز المسجد بطرازه الإسلامي واحتوائه على منارتين وقبة واحدة كبيرة، تتوسط المصلى، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 2990 متراً مربعاً تضم المصلى ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه، مع سكنين للإمام والمؤذن، ومواقف للسيارات تتسع لـ 25 مركبة .

وبني المسجد وفق أعلى المعايير الحديثة، التي تسهم في الحفاظ على البيئة، ويعمل بأنظمة حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه ويعد مركزاً لخدمة القاطنين بجميع شرائحهم، خاصة أنه يقع في منطقة حيوية على شارع الكورنيش بمدينة كلباء، ويربط بين إمارتي الشارقة والفجيرة.

ويأتي افتتاح المسجد في إطار حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تيسير بناء المساجد عبر توفير الأراضي ذات المواقع المميزة، والدعم المادي اللازم للتشييد، وتقارب مواقع تلك المساجد من بعضها البعض، لتسهيل أداء العبادات على مرتاديها.