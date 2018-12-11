"تشريعية الاستشاري" تبدي رأيها في مشروع قانون تنظيم "الشارقة للتعليم الخاص"

الشارقة 24:

أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس رأيها حول مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص المحال من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام في المجلس.

حضر الاجتماع، عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة، وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة، وخليفة شامس الكعبي، والدكتور شاهين إسحاق المازمي، وخليفة محمد بوغانم، وعبد الله وعبد الله صالح النقبي، وعبد الله مراد ميرزا، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، وأمنه باصليب أمينة السر.

وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وأقرت اللجنة التشريعية رفع تقريرها إلى لجنة التربية والتعليم بالمجلس.

كما اطلعت اللجنة على 15 شكوى واردة إلى المجلس بجانب 18 رداً من الجهات الحكومية على عدد من الشكاوى الأخرى واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها.