خالد القاسمي: "موازنة الشارقة 2019" تعزز البيئة الاستثمارية في الإمارة

الشارقة 24:

أكد الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2019 بزيادة الإنفاق على التنمية بنسبة 22% يترجم حرص الحكومة على تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية وتقديم أفضل الخدمات والعمل على تطوير البيئة الجاذبة للاستثمارات، وصولاً إلى تطوير الهيكل الاقتصادي بشكل عام وتعزيز مكانة الإمارة كمركز جاذب للأعمال على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي أن قطاع البنية التحتية حظي باهتمام خاص في الموازنة حيث استحوذ على نحو 26 % من إجمالي الموازنة بزيادة 3 % عن موازنة 2018، ما يؤكد استمرار نهج الشارقة في توفير ملائمة للعمل والسكن والسياحة.