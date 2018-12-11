المختبر الجنائي بشرطة الشارقة يستقبل وفداً من "التدريب القضائي"

الشارقة 24:

استقبل العميد أحمد حاجي السركال رئيس المختبر الجنائي بالإنابة بشرطة الشارقة، بحضور العقيد مهندس عادل أحمد المازمي مدير فرع فحص الآثار المادية، وفداً من المتدربين بمعهد التدريب القضائي، وعددهم 14 متدرباً يرافقهم الأستاذ يوسف النعيمي.

وتأتي الزيارة العلمية في إطار المعرفة، والاطلاع على طبيعة وأساليب العمل والمهام الفنية في فروع ووحدات الأدلة بالمختبر الجنائي المختلفة، وخصوصاً آلية التعامل مع الآثار المادية في مختلف القضايا وما يجري عليها من فحوص ومعاينات وتحاليل ضمن تحقيق متطلبات وأهداف العمل في المجال القضائي.

ورحب العميد السركال بأعضاء الوفد الزائر، موضحاً أهمية الزيارة من المنظور الأكاديمي والفني، والتي تهدف إلى تعزيز الهدف التدريبي بمحتوى عملي من ذوي الخبرة يتعرف من خلاله المتدربون عن قرب على الدور المباشر للمختبر الجنائي في كشف ملابسات القضايا الجنائية، مؤكداً على التزام المختبر بتقديم الخبرة والمعلومة المفيدة التي يحتاجونها، حرصاً من القيادة في شرطة الشارقة على توسيع آفاق التعاون والتكامل مع كافة المؤسسات، والدوائر الحكومية بإمارة الشارقة، وذلك في إطار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في إرساء دعائم الأمن، وخاصة فيما يتعلق بالأساليب الحديثة التي تساعد في الكشف عن الجريمة.

وعلى هامش الزيارة قام الوفد بجولة على كافة الأفرع والوحدات الفنية بالمختبر، تلقوا خلالها شرحاً حول آلية العمل التي تسهم في التوصل إلى الأدلة المادية، خاصة فيما يختص بمسرح الجريمة، والضوابط، وإجراءات التعامل مع المواد المتحصلة منه، ومعرفة الأصول والأساليب العلمية الحديثة في رفع وتحريز الآثار المادية.

وفي نهاية الزيارة عبر المتدربون عن شكرهم وامتنانهم للمختبر الجنائي والعاملين فيه لإنجاح الزيارة والحصول على أكبر قدر من المعلومات والاستفادة الحقيقية التي تدعم مشوارهم المهني.