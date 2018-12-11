شرطة الشارقة تبحث التعاون التقني مع "أبل"

الشارقة 24:

في إطار التعاون القائم، والمشترك بين شرطة الشارقة وكافة الجهات والمؤسسات العاملة بالدولة، استقبل العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، وفداً من شركة أبل يضم عدداً من مسؤولي الشركة في زيارة تهدف إلى بحث أوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، والمعلومات بشأن الخدمات الأمنية، بحضور العقيد فيصل بن نصار نائب مدير الإدارة، والمقدم عبد العزيز الجروان رئيس قسم الجريمة المنظمة.

في مستهل الزيارة رحب العقيد العاجل بالوفد الزائر، ثم ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون التقني بين الطرفين، بما يتماشى مع أهداف، واستراتيجية وزارة الداخلية.

وأكد العقيد العاجل، خلال الاجتماع أن التعاون الاستراتيجي بين شرطة الشارقة، وشركة أبل يأتي في إطار سعي إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إلى البحث الدائم عن أفضل الأنظمة، والبرمجيات المتطورة، التي تؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، والحد من الجريمة.

ومن جانبه عبر الوفد عن شكره لإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، على تعاونهم المستمر مشيدين بالنجاحات التي حققتها شرطة الشارقة في مكافحة الجرائم التقنية والغش التجاري، وقدم الوفد درع تذكاري لإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة مؤكدين على استمرارية التواصل، وتبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين.