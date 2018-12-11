محمد المشرخ: موازنة 2019 تُعزز مؤشرات الاستدامة والاقتصاد

الشارقة 24:

أوضح محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة، يؤكد رؤية سموه التنموية التي تراعي أسس الاستدامة المالية وتكاليف الاستثمار التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أكثر نمواً وتطوراً للمناخ الاستثماري في الإمارة، باعتبار الشارقة باتت واحدة من المدن الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المتنوعة في الدولة والمنطقة بفضل تلك السياسات الحكيمة.

وأكد المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، أنه يتجلى اعتماد سموه للموازنة العامة في تحقيق سلسلة من الأولويات الحكومية، التي تكشف عن استراتيجية تنموية بعيدة المدى تضمن تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين والقاطنين، وتعزز من مؤشرات الاستدامة والاقتصاد الكلّي للإمارة.