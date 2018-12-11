مروان السركال: موازنة 2019 تُعزز مكانة الشارقة على الخريطة الاقتصادية

الشارقة 24:

أكد سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن موازنة 2019 تعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تضع قضية التنمية الاجتماعية على قائمة أولويات العمل الاقتصادي، باعتبارها المحرك الرئيس لمنظومة العمل، وتؤكد حرص سموه على توفير الملائة المالية المناسبة للمؤسسات الحكومية، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، كما يعزز مكانة إمارة الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية .

وأضاف السركال، أن النمو الاقتصادي يعتمد على المحفزات السيادية وفي مقدمتها الموازنة وتوزيع المصروفات، بما يسهم في تهيئة المناخ للمزيد من الاستثمارات في القطاعات الواعدة والجديدة، وهو الأمر الذي ركز عليه صاحب السمو حاكم الشارقة، عندما خصص النسبة الأعلى لقطاع التنمية، الذي يمثل ما نسبته 44% من الميزانية، لمعرفته بأهمية هذا القطاع في قيادة مختلف القطاعات الاقتصادية والإنمائية الأخرى.