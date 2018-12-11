"الشارقة للصحافة" يُدرّب الصحفيين على إنتاج المحتوى باستخدام الهاتف

الشارقة 24:

اختتم نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الثلاثاء، الورشة التدريبية "صحافة الموبايل"، التي نظمها النادي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز، على مدار 3 أيام بمقر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمشاركة 15 صحفياً من مختلف المؤسسات الصحفية.

واستعرضت الورشة التدريبية، الأهمية التي أصبحت تشكلها الهواتف الذكية في العمل الصحفي، ودورها في سرعة نشر المعلومة، وإنتاج القصص الخبرية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، مع استعراض أبرز التطبيقات والبرامج الذكية اللازمة لإنتاج المحتوى، والتعريف بمنصات العرض المختلفة.

كما أكدت الورشة على ضرورة مراعاة القيم والأخلاقيات والمبادئ الصحفية وخصوصية الآخرين، مع تزويد المشاركين بأفضل الطرق التي تساهم في توظيف تكنولوجيا الاتصال الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في العملية الإعلامية بشكل فعال، وسبل تحقيق أوسع انتشار للمحتوى من خلال عدة عوامل يأتي من بينها التخطيط، وتحديد الفئة المستهدفة، والتوقيت، واختيار منصة العرض المناسبة.

وتضمنت الورشة تدريبات عملية أنتج من خلالها المشاركون المحتوى الصحفي باستخدام الهاتف المحمول.

وأكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الهواتف الذكية باتت تشكل جزءاً هاماً في العمل الصحافي والإعلامي، لاسيما مع تطور الإعلام الرقمي والدور الحيوي الذي يقوم به، وقدرة تلك الهواتف على إنتاج محتوى صحفي كامل بمختلف مراحله، سواء من خلال التحرير، أو المونتاج، أو الإخراج، أو البث.

ولفت علاي إلى أن نادي الشارقة للصحافة يحرص ضمن استراتيجية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مواكبة مختلف التطورات المتلاحقة في قطاع الصحافة والإعلام، والعمل على تعزيز قدرات الصحفيين والإعلاميين وفق المناهج والمتغيرات الحديثة.

مشيراً إلى أن النادي يوفر العديد من الفرص التدريبية بصورة مستمرة بالتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية ذات خبرة وكفاءة، إضافة إلى تنظيمه للفعاليات واللقاءات التي تخدم قطاع الصحافة والإعلام.