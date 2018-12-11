مصرف الشارقة الإسلامي يفتتح فرعه بمنطقة مويلح التجارية

الشارقة 24:

افتتح سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، الثلاثاء، فرع المصرف في منطقة مويلح التجارية بالشارقة، وتحديداً على شارع المدينة الجامعية، في إضافة نوعية إلى الخدمات المقدمة في هذه المنطقة الحيوية، باعتباره أول فرع لمصرف يتخذ من شارع المدينة الجامعية مقراً له، ليعزز بذلك شبكة فروعه المنتشرة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الافتتاح الثاني للمصرف خلال أقل من شهر، حيث سبق له أن افتتح فرعه الثاني بالعين "فرع ستاد هزاع بن زايد" في أواخر نوفمبر.

حضر حفل افتتاح الفرع الجديد سعادة أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ونبيل أبو علوان رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المصرف، وعدد من العملاء المميزين وممثلين عن وسائل الإعلام.

وأكد سعادة محمد عبد الله على حرص مصرف الشارقة الإسلامي على توسيع وزيادة عدد فروعه في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات، وخصوصاً في المناطق السكنية والتجارية الكبرى التي لا تحتوي على أي فروع للمصارف بهدف تسهيل حياة السكان والعاملين في هذه المناطق، وتمكينهم من الحصول على مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

من جهته، قال نبيل أبو علوان: "جاء اختيارنا لمنطقة مويلح نظراً للحاجة المتنامية لسكان هذه المنطقة الحيوية القريبة من المدينة الجامعية، ومطار الشارقة، وشارع الذيد، وشارع مويلح، وشارع الشيخ محمد بن زايد، حيث يسعى الشارقة الإسلامي لتلبية احتياجاتهم، وخصوصاً في ظل النمو الكبير الذي تشهده المنطقة، والتي تتطلب وجود مصرف يوفر الخدمات والتسهيلات الملائمة للعملاء، حيث تعتبر المنطقة من أكثر المناطق الحيوية في إمارة الشارقة في الجانبين السكني والتجاري".

وسيعمل الفرع الجديد لمصرف الشارقة الإسلامي، 6 أيام أسبوعياً، من السبت إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً، ويتضمن مواقف خاصة للعملاء، وسيقدم الفرع خدماته المدعومة بمجموعة من القنوات والأجهزة الإلكترونية والذكية المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للعملاء الأفراد والتجار على حد سواء.