"سيدات الشارقة" يُطلق الدورة الـ 5 من "إبريز بازار الشاطئ"

الشارقة 24:

أعلن نادي سيدات الشارقة، عن إطلاق الدورة الخامسة من الحدث السنوي "إبريز بازار الشاطئ"، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، ليوفر للمصممات ورائدات المشاريع الناشئة والصغيرة، فرصة لعرض منتجاتهن وإبداعاتهن في عالم الأزياء والمجوهرات، والمشاركة في هذا البازار الذي سيعود ريعه لدعم مبادرة "علّم بالقلم"، الذي أطلقته مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لتعزيز قدرات الأيتام وضمان حقهم في التعليم.

ويعتبر البازار، ملتقى لسيدات الأعمال الطموحات والمبدعات، ومنصة للشركات والعلامات التجارية المحلية، لعرض منتجاتهم المبتكرة في مجال الأناقة مثل الملابس والمجوهرات والعطو، وذلك تلبيةً لاحتياجات المرأة.

ويقام "إبريز بازار الشاطئ"، على ردهة الشاطئ في النادي من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً، ويتيح لزواره دعم التوجه الإنساني من وراء تنظيم هذا الحدث السنوي.

ويدعو نادي سيدات الشارقة، جميع رائدات المشاريع المشاركة في "إبريز بازار الشاطئ"، للمشاركة في الركن المخصص لدعم مبادرة "علم بالقلم"، حيث سيتم بيع كل قطعة بمبلغ 200 درهم، ليعود ريعها كاملاً للمبادرة.

للراغبات بالمشاركة في " إبريز بازار الشاطئ" وحجز جناح يرجى التواصل على الرقم 065067701.