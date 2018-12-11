يبحث سياسة المجلس الرياضي

استشاري الشارقة يناقش قانون تنظيم هيئة التعليم الخاص الخميس

  • الثلاثاء 11, ديسمبر 2018 في 11:45 ص
  • مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
    مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
يناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخميس المقبل، مشـروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسياسة مجلس الشارقة الرياضي.
الشارقة 24:
 
يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، جلسته السادسة، يوم الخميس المقبل، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس.
 
ويناقش المجلس، مشـروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، بحضور سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس الهيئة، والمستشار الدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
 
 كما يناقش المجلس توصياته، بشأن سياسة مجلس الشارقة الرياضي، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشـروع التوصيات بالمجلس.