استشاري الشارقة يناقش قانون تنظيم هيئة التعليم الخاص الخميس

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، جلسته السادسة، يوم الخميس المقبل، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس.

ويناقش المجلس، مشـروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، بحضور سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس الهيئة، والمستشار الدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

كما يناقش المجلس توصياته، بشأن سياسة مجلس الشارقة الرياضي، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشـروع التوصيات بالمجلس.