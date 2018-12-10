العميد بيات يكرم الموظفين المتميزين بإدارة شرطة المنطقة الوسطى

الشارقة 24:

كرّم العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، عدد 98 من الموظفين المتميزين من الضباط وصف الضباط والأفراد بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، بحضور العميد أحمد بن درويش مدير الإدارة، وعدداً من الضباط على مسرح نادي البطائح الثقافي الرياضي.

ويأتي هذا التكريم استناداً إلى منهجية التحفيز ومكافأة الموظفين المتميزين في مختلف المجالات التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل بضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وتعزيز الرضا الوظيفي.

وأشاد العميد بيات في جهود المكرمين لما يبذلونه من جهد وتفانٍ وإخلاص خلال العام الجاري، والتي أدت تلك الجهود إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وتمنى للمكرمين مزيداً من التميز والتفوق في أداء مهامهم الوظيفية، ومن جانبهم أبدى المكرمون عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم الذي اعتبروه دافعا كبيراً لهم لبذل المزيد من العطاء.