عبد الله العويس: "موازنة 2019" تلبي تطلعات الشارقة

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغت نحو 25,7 مليار درهم وبنمو 10% مقارنة بموازنة عام 2018 خطوة على طريق الارتقاء بالخدمات التي جعلها سموه عنوان المرحلة المقبلة، خدمة للمواطنين والمقيمين الذين يقطنون الإمارة الباسمة.

ولفت العويس إلى أن قانون الميزانية العامة لحكومة الإمارة عن السنة المالية 2019 يعكس توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تركز على ثلاثية الاستثمار في البنية التحتية لإمارة الشارقة والخدمات الاجتماعية والعلمية والثقافية، وتنمية الطاقات البشرية المواطنة إيماناً من سموه بأهمية دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، وهو ما ينسجم مع الإطار الاستراتيجي القائم على تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتطور.

وأوضح العويس أن ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية تتجلى عبر تخصيص قطاع التنمية الاقتصادية 41% من إجمالي الموازنة لعام 2019 وبزيادة نسبتها 22% عن المخصص المالي في موازنة 2018، تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة الريادية كوجهة رئيسة لقطاع الأعمال في مختلف القطاعات، وتترجم الأهداف الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة.

وأضاف العويس، أن قطاع البنية التحتية الذي شكل نحو 26% من إجمالي الموازنة العامة الذي ازدادت مخصصاته المالية بنحو 3% عن العام 2018 يعتبر خدمة لأهداف دعم التنمية الشاملة وإرساء ركائزها وتلبية تطلعات المجتمع وتحقيق السعادة له ومساهمتها في بناء اقتصاد قوي، متنوع ومستدام.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن قطاع التنمية الاجتماعية شكل أيضاً أهمية كبرى في الموازنة العامة لعام 2019 الذي شكل نحو 22% من إجمالي الموازنة بزيادة قدرها 2% عن موازنة عام 2018 خدمة لجميع أفراد المجتمع وتوفير احتياجاته الأساسية وتحسين حياة الفرد والأسرة وتطوير المجتمع وتحقيق التماسك الأسري لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية.

وأوضح العويس، أن من أبرز الإشارات على قوة زخم ميزانية الشارقة 2019 زيادة 3% للرواتب والاجور وهو ما يساوي 43% من اجمالي الموازنة التشغيلية في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 53% بنسبة نمو 12% عن موازنة 2018، دلالة على أولويات استراتيجية إمارة الشارقة الاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية المتميزة لكافة المواطنين والمقيمين في الإمارة.

واختتم العويس بأن الإمارة الباسمة أصبحت من أهم المدن التي تحتوي على مشروعات نوعية، وبنية تحتية متطورة، ومبادرات متعددة تتماشى مع واقع العصر الجديد والحديث، مما جعلها من أفضل المدن للعيش والاستثمار.