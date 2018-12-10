سيف المدفع: "موازنة 2019" تعكس الاهتمام بتطوير بيئة الشارقة الاقتصادية

الشارقة 24:

أكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2019، جاءت بمثابة خطة عمل متكاملة لعام جديد يُبشر بمرحلة جديدة من التطوير والخير والنماء في مسيرة الشارقة نحو تحسين مستوى رفاهية وسعادة المجتمع.

وأضاف المدفع في تصريح له بمناسبة صدور موازنة الشارقة 2019، أن الخلاصة التي نستنبطها من أهداف موازنة العام المقبل والقواعد والأسس التي استندت عليها، هو حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على تمكين الإمارة من تحقيق البرنامج التنموي والاقتصادي والاجتماعي الذي اختطه سموه لها، والذي يتمحور حول مشروع بناء الإنسان وبلوغ رفاهية وسعادة المجتمع.

وأوضح المدفع أن تركيز الموازنة الجديدة على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، تشكل حافزاً إيجابياً لاقتصاد الإمارة على مواصلة تحقيق معدلات النمو، والارتقاء المتواصل بمكانة الشارقة ودورها المتنامي على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وهو ما انعكس من خلال تخصيص نسبة 41% من إجمالي الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية وزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 22% عن المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2018، وهو ما يُؤكد مدى الاهتمام الاستثنائي للحكومة بهذا الجانب، إلى جانب ترسيخ الاستقرار المالي والاجتماعي وتطوير الموارد البشرية وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار التي تمهد للدخول في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة.

وتابع المدفع أن الموازنة تشكل استكمالاً للنهج والرؤية الحكيمة التي نجحت في إرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها الشارقة، والتي جعلتها مركزاً اقتصادياً رائداً ووجهة مثالية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وهو ما ينعكس جلياً من خلال نجاح الإمارة في استضافة عدداً من أهم الفعاليات الاقتصادية والثقافية والدولية المرموقة والعريقة التي تجتذب أكبر المؤسسات وأهم العلامات التجارية من مختلف القطاعات والمجالات للاستفادة من الفرص المثالية التي تتيح لها تعزيز حضورها في أسواق المنطقة انطلاقاً من بوابة الشارقة.

ورفع المدفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، لدعمه اللامحدود ورعايته المتواصلة لكل مؤسسات الإمارة ودوائرها وهيئاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما فيها مركز إكسبو الشارقة، وهو ما عكسته الموازنة العامة الجديدة لحكومة الإمارة وما تضمنته من إمكانات وخدمات وعمليات دعم وتطوير لا تنقطع ولا تنضب بل تنمو وتزدهر من عام إلى عام.