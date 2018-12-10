اللواء الشامسي يكرم أحد أفراد شرطة الشارقة لتميزه في أداء واجبه

الشارقة 24:

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بمكتبه اليوم الإثنين، الشرطي أول علي سالم الشامسي من إدارة المرور والدوريات لتميزه في أداء واجبه، مما عكس الدور الإيجابي لعمل الشرطة لدى مستخدمي الطريق، بحضور الملازم أول محمد خليفه المري.

وأكد اللواء الشامسي، أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على تحفيز المجتهدين والمثابرين من أفرادها الذين يؤدون واجباتهم بكل تفان وإخلاص في مختلف ميادين العمل، وبهدف تشجيعهم وحثّهم على مضاعفة الجهود للاستمرار ومواصلة التميّز الذي يعد من أولويات استراتيجية القيادة، وتقديراً لجهود كل الموظفين المثاليين، وتعزيزاً لأدائهم الوظيفي، وفقاً لمعايير التميز في الأداء.

وعبر المكرم عن شكره واعتزازه لسعادة القائد العام لشرطة الشارقة على هذا التكريم الذي يعد دافعاً وحافزاً له ولزملائه لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعمل الشرطي في كل ميادين العمل.