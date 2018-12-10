العميد بن عامر يشهد احتفال شرطة الشارقة باليوم العالمي لحقوق الإنسان

الشارقة 24:

شَهد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، الاحتفال الذي نظمته لجنة حقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والذي أقيم اليوم الإثنين، على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، في إطار احتفاء الدولة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف هذا العام الذكري السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور المدراء العامون ونوابهم، ومدراء الإدارات، ومشاركة الطلبة المرشحون بالأكاديمية.

وفي بداية الاحتفال ألقت العقيد منى سرور مديرة سجن النساء بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بشرطة الشارقة، كلمة رحبت في مستهلها بالحضور، وقالت تأتي الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع انتهاء عام زايد الذي خصصته دولة الإمارات العربية المتحدة لتكريم اسم القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أرسى قواعد الدولة، ورسخ مبادئها التي جسدت احترام الإنسان وحقوقه في كل القوانين والتشريعات دون تفرقة، فقد حرص زايد منذ نشأة الاتحاد أن تكون دولة الإمارات أرضاً للتسامح بين البشر، يتعايش فيها الجميع متمتعين بكافة حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والتقاليد العربية والمعاهدات والمواثيق الدولية، وعددت العقيد سرور إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتي ارتبطت بحقوق المرأة، والطفل، وذوي الاعاقة، والعمال، انتهاءً بتوجيه صــاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني إلى 50% اعتباراً من الدورة المقبلة في خطوة تاريخية تحقق للمرأة الإمارتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة .

بعد ذلك قدمت الدكتورة لمياء علي عبد الرحمن مدير فرع الدراسات بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية محاضرة قدمت من خلاها العديد من المحاور التي تناولت مناقب المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مجال حقوق الإنسان، والتشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بها، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الداخلية في حقوق الإنسان، والجهود المبذولة في رعاية الإنسان وصون حقوقه.

وفي ختام الاحتفال قام سعادة نائب قائد عام شرطة الشارقة بتكريم المحاضرة معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان لتعزيز المبادرات المتعلقة برعاية حقوق الإنسان على مستوى أجهزتها ومؤسساتها.