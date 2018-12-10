"الموارد البشرية" تنفذ برنامج الانضباط الوظيفي لـ "جمارك الشارقة"

الشارقة 24:

تنفذ دائرة الموارد البشرية بالشارقة برنامج الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل لموظفي دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة، وذلك تحت منظومة برامج التدريب المصممة وفق طلب الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة تلبية لاحتياجاتها المدروسة في التدريب.

ويتمثل البرنامج في سلسلة ندوات تثقيفية وعددها 6، يقدمها صالح محمد الزعابي المستشار القانوني بدائرة الموارد البشرية، حول نظام الانضباط الوظيفي وأخلاقيات وسلوكيات العمل، ويعقد وفق 3 مجموعات في الشارقة والمنطقة الشرقية بمقر مركز الحاويات بالشارقة، ومركز خطم الملاحة في خورفكان، ويستهدف مايقارب 450 موظفاً من دائرة الموانئ البحرية والجمارك بكافة مستوياتهم الوظيفية.

وتتناول ندوات البرنامج نظم الانضباط الوظيفي وأخلاقيات العمل كالنزاهة، والمساواة، والمحافظة على المظهر العام، والاحترام المتبادل، والتطوير الوظيفي، وتحمل المسؤولية، وسرعة التصرف، والعلاقات بن الموظفين، والسلوك المثالي، وغيرها.

كما تتطرق إلى حقوق ذوي الإعاقة، والمحظورات والجزاءات وآلية تطبيق المخالفات والجزاءات الإدارية على الموظفين، وإجراءات تظلم الموظفين، وغيرها من تفاصيل أنظمة الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل.

ويهدف البرنامج إلى توعية الموظف بأهمية الالتزام الوظيفي، ومبادئ وأخلاقيات العمل، ويسعى إلى الارتقاء بأدائه وصولاً لتحقيق الأهداف وتطوير قدراته الوظيفية، وتنمية روح العمل لديه ضمن الفريق الواحد من أجل بناء بيئة عمل منتجة ومحفزة على الابداع وتقديم خدمات عالية الجودة للجمهور.

والجدير بالذكر أن برامج تحت الطلب تعد إضافة على الخطة السنوية التدريبية لدائرة الموارد البشرية، وتندرج ضمن أهدافها الاستراتيجية لتطوير رأس المال البشري، حيث تسعى من خلالها إلى مواكبة احتياجات المؤسسات والجهات وطلباتهم التي تتشكل وفق حاجة العمل المتجددة في مختلف المجالات وتصمم بناءاً على طبيعة عمل الجهة وخصوصيتها الذاتية.