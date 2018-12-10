تربية "الاستشاري" تبحث مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص

الشارقة 24:

بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري، بصفتها اللجنة المختصة بقطاع التعليم رؤاها بشأن مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين، بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.

ترأس الاجتماع محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة هيام محمد عامر الحمادي مقرر اللجنة، ووحيدة عبد العزيز، وجمعة عبيد الشامسي، وعبد الله المسافري، ومحمد سالم بن هويدن، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، وهدى الحمادي أمينة سر اللجنة، وإسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وفي بداية الاجتماع رحب محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة برئيسة الهيئة وأشاد برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه على تمكين القطاع التربوي الخاص والذي يؤدي دوراً هاماً بالمنظومة التعليمية في رفع جودته إلى أعلى المستويات وإنشاء سموه هيئة تتولى الاشراف عليه لتضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم الخاص وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

بدورها تقدمت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالشكر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على دوره وتواصله الدائم بالميدان التربوي وما يوليه من اهتمام دائم لدعم التعليم في إمارة الشارقة معربةً عن تقديرها للجنة شؤون التربية والتعليم في المجلس الاستشاري على دعوتها لمناقشة مواد القانون.

وأكدت الهاشمي أن مشروع القانون يمثل محوراً هاماً لمباشرة الهيئة عملها في مجال الاشراف على التعليم الخاص في إمارة الشارقة وفق رؤية حاكم الشارقة وما تتولاه الهيئة من إشراف ورقابة على التعليم الخاص ومتتابعة حسن تنفيذه للأنظمة والتشريعات الخاصة به.

ثم ناقش الأعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي، وذلك استناداً لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته السابقة للجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بوصفها اللجنة المختصة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها.

وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من أهداف ومهام واختصاصات واستمعوا إلى رأي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص حول مواد مشروع القانون، وارتأت لجنة التربية والتعليم إدخال عدد من التعديلات بناء على أراء أعضائها حول مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص.