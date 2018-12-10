خدمة حجز المواقف بالرسائل النصية لأكثر من ساعة في الشارقة

الشارقة 24:

أعلنت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، عن تطبيق خدمة جديدة، وهي إمكانية حجز المواقف عن طريق الرسائل النصية القصيرة لأكثر من ساعة، وذلك ابتداءً، من 12 ديسمبر الجاري، بعد أن كانت عملية الحجز تقتصر على ساعة واحدة ويتم تجديدها لساعة أخرى.

يأتي تفعيل هذه الخدمة في الوقت الحالي لمتعاملي "اتصالات" فقط، في حين سيتمكن المتعاملون الآخرون من استخدامها في الفترة المقبلة.

وتحرص الإدارة من خلال إطلاق هذه الميزة الجديدة على تسهيل جميع الخدمات وتوفيرها بكل يسر للجمهور، لحجز مواقف مركباتهم بالمدة التي يرغبونها دون الحاجة إلى عملية التجديد بين الحين والآخر، بل باتت العملية مبسطة بشكل أكثر لحجز المدة المطلوبة، تفادياً لنسيان الشخص على سبيل المثال للتجديد، وما يترتب على ذلك من تجاوز للمدة المسموحة.

وأكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة، أن هذه الخدمة تضاف إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة من أجل تبسيط إجراءات المتعاملين، وتقديم جميع الخدمات بسهولة وسلاسة تحقق أعلى معدلات الرضا، فعميلة الحجز مبسطة كما هي بالسابق ولكن مع إضافة عدد الساعات المراد حجزها، فيقوم المتعامل بعمل رسالة نصية قصيرة يدخل فيها مصدر اللوحة ورقمها ثم عدد الساعات المراد حجزها وإرسالها إلى الرقم 5566.

وتشمل الخدمة جميع اللوحات سواء كانت بفئة أو بدون فئة، فعلى سبيل المثال يقوم المتعامل بإرسال "shj 1234 5"، وبهذه الطريقة يتم حجز الموقف لمدة 5 ساعات، أو "dxb 55425 3"، وهكذا يتم حجز الموقف لـ 3 ساعات، وعلى هذه الطريقة تتم عملية الحجز بنجاح.

وأما فيما يخص المتعاملين أصحاب المركبات التي تحمل لوحات غير خصوصية ولوحات مجلس التعاون، فتتم العملية عن طريق التسجيل في الموقع الإلكتروني "mpark.shjmun.gove.ae"، ثم استخدام الاسم التعريفي الذي سُجلت به المركبة في الموقع الإلكتروني وفق هذه الصيغة: "الاسم التعريفي ثم مسافة ثم عدد الساعات".

وأشار أبو غازيين إلى أن البلدية تحرص بشكل كبير على تلبية رغبات وتطلعات الجمهور وتحقيق رضا المتعاملين، وتقديم خدماتها بالشكل الأمثل، حيث يمكن لجميع الفئات استخدام هذه الخدمة، خصوصاً وأن إمارة الشارقة تشهد توسعاً كبيراً وتشهد إقبالاً من الزوار لمختلف مناطقها، وعليه تحرص البلدية على مواكبة هذا التوسع بشكل كبير في رفع جودة الخدمات التي تقدمها.

وأوضح مدير إدارة المواقف العامة، أن هناك مواقف خاضعة للرسوم طوال أيام السنة، وحتى في العطلات الرسمية ويوم الجمعة، حيث تم استثناؤها من الإعفاء، وتشمل شارع الحصن "مجمع البنوك" في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة "سوق الطيور" في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش "البحيرة" من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و 2 و3.