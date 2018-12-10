عبد العزيز الشامسي: "موازنة 2019" تحقق التنمية والعدالة الاجتماعية

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، أن موازنة إمارة الشارقة لعام 2019 تأتي لتؤكد من جديد حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توفير العيش الكريم والآمن للمواطنين والمقيمين في الإمارة الباسمة، وترسيخ الوضع الاقتصادي بما يحقق الرفاه والرخاء والازدهار المتواصل لجميع سكان الإمارة.

وأضاف الشامسي، أن الموازنة الجديدة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال عنايتها بكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقديم الحوافز للمستثمرين من داخل الدولة و خارجها، بهدف توفير بيئة حاضنة للاستثمار الذي يعد إحدى أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة إلى أرقى مراحل التقدم التي ننعم بظلالها الوافرة، ولا ننسى دور هذه الموازنة في خدمة المواطنين ومعالجة احتياجاتهم المعيشية وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية وتعزيز دورهم في عملية البناء والتنمية.