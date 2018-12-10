كهرباء الشارقة تبحث التعاون مع شركة يونانية

الشارقة 24:

بحثت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع شركة سول اليونانية، التعاون في مجال استخدامات الطاقة الشمسية في تشغيل الأجهزة بالمباني والسخانات الكهربائية، التي تعمل بالطاقة الشمسية، وإعداد وتدريب كوادر فنية متخصصة في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة نحو تحقيق التنمية المستدامة وكفاءة الطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لفانجليس لاماريس المدير التنفيذي لشركة سول اليونانية، المتخصصة في مجال استخدامات الطاقة الشمسية في تشغيل السخانات، وذلك لبحث سبل التعاون في تطوير الأعمال والدراسات، خاصةً في مجال الخطط المستقبلية لمشروعات استخدامات هذه الأجهزة المتطورة في إمارة الشارقة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تتطلع بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى تنويع مصادر الطاقة، موضحاً أن المشاريع المرتقبة في مجال الطاقة الشمسية في إمارة الشارقة واعدة وتتطلب استثمارات كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن استراتيجية الهيئة خلال السنوات القادمة تعتمد على تشجيع المشتركين على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الأجهزة كثيفة الاستخدام للطاقة في المباني والإنارة، مما يساهم في تخفيض الاستهلاك من الطاقة الكهربائية والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لاتخاذ كافة الاجراءات التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتعمل على حماية البيئة وصون الموارد من خلال مواكبة التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية المختلفة، حيث تحرص الهيئة على استخدام مصابيح صديقة للبيئة وموفرة للطاقة في كافة مناطق الإمارة، منها ما يعمّل بالطاقة المتجدّدة، تعزيزاً لسياسة الهيئة في تفعيل استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها، وحققت نتائج إيجابية كبيرة من خلال برامج متنوعة تناسب كافة فئات المجتمع، وأصبحت نموذجاً يحتذى به من خلال التعاون مع كافة الجهات، لتعزيز مسيرة البناء والتنمية المستدامة والشاملة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات.

وأكدت المهندسة عفراء العويس مديرة كفاءة الطاقة والتدقيق بالهيئة، أن الهيئة تسعى لتطوير المشروعات وتنفيذ مبادرات تساهم في رفع كفاءة الطاقة بنسبة تصل إلى 50%، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال مواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتطبيق أحدث الدراسات في هذا المجال.

واستعرضت خلال اللقاء عدد من المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية والجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث.

وأكد فانجليس لاماريس المدير التنفيذي لشركة سول اليونانية، أن اعتماد الحلول الخاصة باستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع يرتكز على انخفاض الأسعار، وتعزيز الوعي بالإمكانات الكبيرة لهذه التقنيات المتطورة، والنتائج المهمة التي يمكن تحقيقها وزيادة تنافسية الألواح الشمسية التي توضع على أسطح المباني، بفضل انخفاض أسعارها في العديد من الأسواق.

وأشاد المدير التنفيذي لشركة سول اليونانية باستراتيجية هيئة كهرباء ومياه الشارقة وخطتها لترشيد الاستهلاك بنسبة 30% حتى 2020، مؤكداً حرص الشركة على التعاون مع الهيئة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية.