مبارك الشامسي: موازنة 2019 داعمة للمشاريع والبنية التحتية

الشارقة 24:

أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن ميزانية حكومة الشارقة التي تقدر بإجمالي نفقات بلغت 25.7 مليار درهم، تعكس التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه اللافت والمقدر على مواصلة خطط التنمية التي تُعنى بالإنسان أولاً.

ولفت الشامسي إلى أن موازنة حكومة الشارقة تعمل من خلال بنودها ومؤشراتها على استكمال البنى التحتية، وإقامة المشاريع التي تصب ضمن رؤية حاكم الشارقة، لتحقيق التطور والرفاهية للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة، فضلاً عن توفير مختلف الخدمات وأرقاها، في إطار ما ينشده سموه من عيش كريم وتوفير أرقى الخدمات وأجودها.

وأوضح الشامسي أن الميزانية تُمكن بلدية الحمرية كجزء من بلديات إمارة الشارقة في استكمال سلسلة المشاريع والمبادرات التي تنفذها، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، لافتاً إلى الرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة ومن خلال مفردات بنود الميزانية تشكل منطلقاً دائماً لتطوير المنظومة المالية التي ترتكز في كافة محاورها على الابتكار، بغية تعزيز الاستدامة المالية ومواصلة خطط النمو الاقتصادي، وصولاً إلى خدمات وبنية تحتية متطورة وشاملة في كافة المجالات.

وأثنى الشامسي على دور المجلس التنفيذي والمالية المركزية والمجلس الاستشاري وكافة المؤسسات في إعداد الموازنة، التي تعبر عن مستوى الطموح لمواصلة الإنجازات على أرض إمارة الشارقة.