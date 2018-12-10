سلطان القاسمي يفتتح منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر

الشارقة 24 – وام:

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوم الإثنين، أعمال النسخة الرابعة، من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وبدعم من وزارة الاقتصاد.

يشارك في المنتدى، ألف رجل أعمال، لمناقشة التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية والتطورات التكنولوجية ودورها في صناعة مستقبل اقتصادات الدول، ورصد البعد التنموي للاستثمارات، ووضع الشركات أمام مسؤولياتها الاجتماعية.