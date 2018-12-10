الشارقة تستضيف قمة لـ "المناصرين الذاتيين"

الشارقة 24 - وام:

تستضيف الشارقة العام المقبل قمة للمناصرين الذاتيين، وتم اختيار الشارقة لاستضافة القمة خلال اجتماع الهيئة الإدارية لمنظمة الاحتواء الشامل لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي احتضنته العاصمة اللبنانية "بيروت".

حضر الاجتماع سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الرئيس الفخري للمنظمة ممثل المنظمة الإقليمية في منظمة الاحتواء الشامل الدولية، وهاشم تقي رئيس المنظمة، ومنى عبد الكريم اليافعي نائب الرئيس لإقليم الشرق الأوسط، وسلوى ملاف نائب الرئيس لشمال إفريقيا، وأعضاء الهيئة الإدارية.

ومنظمة الاحتواء الشامل تأسست قبل خمسين عاماً وهي من أكبر المنظمات غير الحكومية وإحدى منظمات حقوق الإنسان العالمية التي تضم أكثر من 200 منظمة منتسبة لها ومنتشرة في 115 دولة وتهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم وحقوقهم.

وتعمل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على وضع خطة وبرنامج عمل للقمة منذ الآن.

وأكد اجتماع المنظمة على مطالب المناصرين الذاتيين التي حملت شعار "أعمل من أجل الدمج للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وأسرهم" وأهمية التنسيق في إطار تنظيم دورات تدريبية لأولياء الأمور والمناصرين الذاتيين حول المناصرة الذاتية في مختلف الدول الممثلة بالمنظمة.