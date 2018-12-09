ثابت الطريفي: "موازنة الشارقة 2019" تدعم الإبداع والابتكار

الشارقة 24:

أشاد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بالموازنة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لعام 2019، مؤكداً أنها تأتي في إطار حرص سموه على تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات وتطوير مختلف القطاعات، وتنميتها لمواكبة ما تشهده الإمارة من طفرة نوعية على مختلف الصعد.

وأشار الطريفي إلى أن اعتماد هذه الميزانية يلبي تطلعات مواطني الإمارة لتحقيق الاستقرار والرخاء والعيش الكريم وتوفير جميع متطلباتهم، مضيفاً "صاحب السمو حاكم الشارقة عوّدنا دائماً أن الاهتمام بالإنسان أولوية كبيرة باعتباره ركناً أساسياً في عملية البناء والتطوير، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والابتكار الذي بات نهجاً راسخاً في الإمارة، كما تعمل الموازنة على تحقيق الاستقرار المالي وهو ما ينعكس إيجاباً بتقديم أرقى وأفضل الخدمات في كل المجالات".

وتوجه الطريفي بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توفير الدعم اللازم لتبقى الإمارة الباسمة واحة غناء للعيش الرغيد، ومكاناً مثالياً لقضاء أجمل الأوقات.