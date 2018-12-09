خالد الحريمل: "موازنة 2019" تعزز التنمية المستدامة بالشارقة

الشارقة 24:

أكد سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة"، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2019 تأتي في صلب دعم التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، بما يسهم في تحقيق هدفنا المتمثل في جعل الشارقة العاصمة البيئية في الشرق الأوسط، مضيفاً "نحن نعمل بدافع من رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة لتطوير مدينة الشارقة، كما تضع شركة (بيئة) الأهداف الطموحة وتحفز أعضاء الفرق لتحقيقها، إضافة إلى تشجيعهم على التميز وتحقيق أفضل أداء بالاستفادة الكاملة من قدراتهم، كما تحفز (بيئة) المجتمع لاعتماد أسلوب بيئي ومستدام في العيش من خلال مبادراتنا في التثقيف والتوعية".

واختتم الحريمل تصريحه، قائلاً "نسجل تقديرنا وإشادتنا للموازنة العامة لعام 2019 التي تعكس حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والمجلس التنفيذي على الاستمرار في تحقيق النجاح والرفاهية للمواطن والمقيم والمستثمر والزائر والسائح وتعزيز بيئة التنمية المستدامة في الإمارة".