سالم القصير: "موازنة 2019" تؤكد متانة الوضع الاقتصادي لـ "الشارقة"

الشارقة 24:

في تصريح بمناسبة إعلان موازنة حكومة الشارقة لعام 2019، قال سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة "كعادتها في كل عام، تأتي الموازنة العامة لحكومة الشارقة مراعية مختلف القطاعات، وكذلك هو الحال في الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2019، حيث تجلت فيها التوزيعات بما يسهم في الاستمرار بنهج الارتقاء بالإنسان، عاكسة أفضل بيئة جاذبة ومريحة، للجميع، سواء كانوا أفراداً أو مجموعات أو مؤسسات، كما تؤشر أيضاً على متانة الوضع الاقتصادي في إمارة الثقافة والمعرفة التي يرعاها ويدعمها بلا حدود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".

وأضاف "ننتهز هذه المناسبة لتوجيه الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، ونؤكد مدى حرصنا على الالتزام بتوجيهاته ورؤيته وتطلعاته من أجل المزيد من المشاريع الكبرى والطموحة والتي تركز دوماً على الاهتمام بأصحاب العمل والعمال والموظفين في إمارة الشارقة وكل ما يسهم في الارتقاء بالإنسان وقيمته ووعيه، فنحن في هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، نسعى لتقديم الدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة للعمال والموظفين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة، وتوفير بيئة عمل متميّزة لجميع العاملين في الإمارة، تبعاً لرؤية الهيئة القائمة على توفير بيئة عمل مثالية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ورسالتنا التي نسعى من خلالها إلى دعم مصلحة العمال وأصحاب العمل، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة".