عبد العزيز المسلم: "موازنة الشارقة 2019" تدعم "التراث"

الشارقة 24:

بمناسبة إعلان الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2019، قال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، إن "الموازنة العامة للعام 2019، في إمارة المعرفة والثقافة والتراث، تلبي مختلف الاحتياجات، وتسهم في الاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الراحة والسعادة للمواطن والمقيم والزائر، بما توفرها له من خدمات وإمكانيات، وذلك من خلال تلك الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية التي يقدمها لنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتمثلة بهدف كبير ركيزته الأساسية تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تضع الموازنة نصب عينيها ضرورة الارتقاء بالإنسان في مختلف مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية والمعرفية والثقافية والفكرية".

وأضاف "ونحن نرى موازنة العام الجديد تطل علينا بالكثير من الآمال والأعمال والخطوات العملية لتحقق الهدف الذي رسمه لنا صاحب السمو حاكم الشارقة، وتشمل كل القطاعات والمجالات، تبدأ مع ارتفاع نسبة النمو مقارنة بالعام 2018، لتتجلى في محطات وعناوين عريضة مهمة، ما يعكس حرص سموه المستمر على التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية".

وتابع "إن الدعم الذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة، لمعهد الشارقة للتراث، والمشاريع التراثية، هو دعم بلا حدود، ونحظى برعاية مستمرة ودقيقة، ومن بين تجليات هذا الدعم هو تلك المشاريع والبرامج والفعاليات التراثية المحلية والعربية والعالمية التي ينفذها المعهد على مدار العام في أكثر من مجال، فحصة التراث من الموازنة العامة لحكومة الشارقة، تشكل دعماً كبيراً وسنداً متيناً للاستمرار في تنفيذ مشاريعنا الضخمة، واستحداث مشاريع جديدة في المجالات الميدانية والعلمية والعملية والأكاديمية، مما يساعدنا في ترجمة وتحقيق رؤية المعهد ورسالته المنبثقتين من رؤية وتوجيهات سموه، حيث يسعى المعهد إلى أن يكون المؤسسة المتخصصة في رفد الميدان الثقافي والتربوي والسياحي بأطر بشريَّة مدرَّبة ومزوَّدة بالمعارف والمهارات الميدانيَّة والعلميَّة اللازمة لإدارة فعالة لعمليات حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي وحفظه وصونه".